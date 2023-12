Sistemu obrazovanja potrebna korjenita reforma

Podgorica, (MINA) – Obrazovanje je temelj uspješne Crne Gore, a ulaganje u obrazovni sistem je investicija za budućnost, ocijenjeno je na sastanku ministarke prosvjete, nauke i inovacija Anđele Jakšić Stojanović sa predstavnicima Američke privredne komore.

Jakšić Stojanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, pohvalila dosadašnju uspješnu saradnju u oblasti nauke i inovacije.

Ona je prezentovala planove Ministarstva koji, prema njenim riječima, podrazumijevaju korjenitu reformu sistema prosvjete.

Jakšić Stojanović je navela da će promovisati postojeću platforme+u “Digitalna škola”, za koju računa da će „oživjeti“ u narednom periodu imajući u vidu da je obezbijeđena računarska oprema u vrijednosti od preko šest miliona EUR.

Predsjednica Američke privredne komore Svetlana Vuksanović kazala je da Komora predstavlja društvo inovativnih kompanija koje je svjesno značaja ulaganja u obrazovanje.

Ona je naglasila i značaj ulaganja u nauku i inovacije, kroz koje se stvara dodatna vrijednost zemlje, dodajući da postoje postoje brojne oblasti u kojima ideje i prakse članica Komore mogu biti iskorištene.

Izvršni direktor Komore Marko Miročević rekao je da vjeruje u produktivnu saradnju između dvije institucije.

On je istakao da su digitalna transformacija i podrška novim tehnologijama ključni strateški prioriteti Komore.

Miročević je naveo da Američka privredna komora doživljava Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija kao nosioca razvoja Crne Gore.

Na sastanku je, kako je saopšteni, ukazano i na značaj povezivanja naučnoistraživačkih ustanova sa privredom koji doprinosi razvoju čitavog društva.

“Razgovarano je o daljoj saradnji kroz zajedničke interese i tačke spajanja ove dvije institucije, kao i o proširenju Sporazuma o saradnji i na oblast obrazovanja”, navodi se u saopštenju.

