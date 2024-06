Šimun: Nije u planu privatizacija Montefarma

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja planira da izmjenama zakona učini da Montefarm bude konkurentan na tržištu, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun navodeći da privatizacije te farmaceutske kompanije nije u planu.

On je na konferenciji za novinare, gdje su predstavljeni rezultati ministarstava zdravlja, nauke, prosvjete i inovacija i rada i socijalnog staranja, kazao da država ne planira da preda Montefarm u privatno vlasništvo.

“Ne, to nije plan, plan je da se Montefarm ojača. Činjenica je da moramo izmijeniti zakonsku regulativu, kroz zakone o zdravstvenoj zaštiti i osiguranju, jasno je da sada Montefarm ne može da učestvuje na tenderima ali izmjenom zakonske regulative, on bi bio konkurentan”, kazao je Šimun.

On je, odgovarajući na pitanje novinara o raskidu ugovora sa doktoricom Nadeždom Basarom, kazao da je ona imala konsultantski ugovor koji je bio potpisan na godinu.

“Moja ekipa je primila Basaru i saslušali smo pažljivo aspekte saradnje kao i zahtjeve. Ako je neko domaćin, a neko gost, mora biti nekog kompromisa. Projekat neće biti zaustavljen. Intezivno radimo da se svi uslovi steknu za realizaciju transplatacije matičnih ćelija”, dodao je Šimun.

Šimun je, govoreći o postignutom, kazao da je raspisan tender za izgradnju opšte bolnice u Pljevljima, i da je objavljen konkurs za idejno arhitektonsko rješenje za izgradnju centra za neonatalogiju u okviru Kliničkog-bolničkog centra Crne Gore.

On je naveo da su pokrenuli projekat koji se tiče novog univerzitetskog kliničkog centra i dodao da se pristupili izradi studije izvodljivosti tog projekta.

Šimun je kazao da je uspostavljena saradnja sa zdravstvenim ustanovama u Italiji, kao i da je revidirana lista ljekova.

“Odobrena je trikafta za pacijente mlađe od šest godina. U saradnji sa Medicinskom fakultetom pokrenut je proces specijalizacije iz anestezije i urgentne medicine. Preko dvije hiljade medicinara prima deset odsto stimulansa na zaradu do izrade novog kolektivnog ugovora”, rekao je Šimun.

On je dodao i da je obnovljen sistem telemedicine zdravstvenih ustanova.

Govoreći o planovima za budućnost, Šimun je rekao da trenutno implementiraju informacioni sistem u cilju smanjenje liste čekanja na specijalističke preglede, dijagnostiku i hirurške intervencije.

On je kazao da je u planu priprema nacrta zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda i predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti.

“U planu je nadogradnja sistema za uvođenje elektronskog zdravstvenog kartona”, dodao je Šimun.

On je rekao da se krajem mjeseca očekuje otvaranje komora za citostatike.

“Primanje onkološke terapije u mjestu prebivališta na bezbjedniji način uz mogućnost uštede i boljeg korišćenja samih citostatika”, naveo je Šimun.

On je kazao da rade na uspostavljanju sistema elektronskog naručivanja terapije.

