Servadei novi šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Mikele Servadei novi je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, saopšteno je iz te organizacije.

Oni su naveli da će Servaedi, nakon dugogodišnjeg međunarodnog iskustva u UNICEF-u, drugim agencijama Ujedinjenih nacija (UN) i nevladinim organizacijama (NVO), sada voditi UNICEF-ovu misiju za korist svakog djeteta u Crnoj Gori.

„UNICEF će u Crnoj Gori nastaviti da podržava izgradnju društva koje pruža jednaka prava i mogućnosti svakom djetetu. Na taj način Crna Gora će ubrzati svoj put ka članstvu u Evropskoj uniji”, kazao je Servadei.

Navodi se da je izvršna direktorka UNICEF-a Ketrin Rasel imenovala Servadeija za šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, a njegov mandat počinje danas − nakon predaje akreditiva Vladi Crne Gore.

Prije stupanja na ovu funkciju, Servadei je bio šef predstavništva UNICEF-a u Libiji, regionalni savjetnik UNICEF-a za vanredne situacije za Bliski istok i Sjevernu Afriku i zamjenik šefa predstavništva UNICEF-a u Etiopiji i Jordanu.

Tokom karijere Servadei je radio u različitim NVO i agencijama UN-a na zaštiti ljudskih prava, u humanitarnim akcijama i upravljanju programima u Albaniji, Iraku, Keniji, Somaliji, Sudanu, kao i u nekoliko zemalja Bliskog istoka.

Diplomirao je međunarodno pravo i ljudska prava, magistrirao međunarodni razvoj i sertifikovani je advokat.

Servadei je peti šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori otkako je upostavljeno predstavništvo UNICEF-a nakon što je Crna Gora obnovila nezavisnost 2006. godine.

