Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) uživa visok stepen povjerenja EUROPOL-a u pogledu raspolaganja do sada dostavljenim dokazima, ali i onim koji će biti dostavljeni ubuduće u okviru zajedničke borbe protiv najtežih oblika kriminala.

To je poručeno na sastanku Vrhovnog državnog tužioca (VDT) Milorada Markovića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića sa izvršnom direktoricom EUROPOL-a Ketrin de Bol i njenim zamjenikom i direktorom operacija Žanom Filipom Lekufom.

Kako je saopšteno iz Tužilaštva, Marković, Novović i zamjenica vrhovnog državnog tužioca i državna tužiteljka Jelena Đaletić borave u Hagu u radnoj posjeti EUROPOL-u i EUROJUST-u.

U saopštenju se navodi da je tema sastanka sa de Bol i Lekufom bila dosadašnja saradnja SDT-a i EUROPOL-a, a razmatrani su i pravci nastavka uspješne saradnje.

Iz Tužilaštva su kazali da su predstavnici EUROPOL-a na sastanku istakli apsolutnu podršku Markoviću i Novoviću u odlučnoj i istrajnoj borbi protiv organizovanog kriminala.

“Posebno je istaknuto da SDT uživa visok stepen povjerenja, ne samo u pogledu pravilnog i zakonitog raspolaganja dokazima prikupljenim od EUROPOL-a, a dostavljenim u postupku međunarodne krivičnopravne pomoći, već i u pogledu onih koji će se dostavljati u budućnosti”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će dokazi biti dostavljani u budućnosti u okviru nastavka uspješne saradnje i zajedničke borbe protiv najtežih oblika kriminala.

Kako je saopšteno, Marković, Đaletić i Novović razgovarali su i sa starješinom za Evropski ozbiljan i organizovani kriminal EUROPOL-a Jarijem Likuom o operativnim stvarima i aktivnostima.

