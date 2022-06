Šćekić: Sistem kontrole kvaliteta unaprijediće zdravstvene ishode

Podgorica, (MINA) – Razvijanje i uvođenje operativnog sistema za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata nema alternativu, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, navodeći da će taj sistem unaprijediti zdravstvene ishode i donijeti ekonomske benefite.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Šćekić je to rekao na sastanku sa ekspertskim timom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), koji je održan u petak u Ministarstvu.

„Razvijanje i uvodjenje operativnog sistema za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata nema alternativu. Sistem kontrole kvaliteta unaprijediće zdravstvene ishode, donijeti ekonomske benefite, ali i doprinijeti većem stepenu odgovornosti i promociji transparentnosti u radu čitavog zdravstvenog sistema“, rekao je Šćekić.

On je istakao da je neophodno da se sa retorike pređe na djela.

„Ulažući u integrisano pružanje kvalitetnih, blagovremenih, jednako dostupnih zdravstvenih usluga, utemeljenih na najnovijim naučnim dokazima i znanjima, gradimo inkluzivno društvo i stvaramo pretpostavke za ubrzani ekonomski oporavak u post COVID periodu“, kazao je Šćekić.

Šćekić je najavio da je planirano rekalibriranje institucionalnog aranžmana i formiranje specijalnog tima za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite u okviru Ministarstva zdravlja-

Šefica SZO kancelarije u Crnoj Gori Mina Brajović istakla je da će uspjeh u unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga biti mjera uspjeha transformacije zdravstvenog sistema.

„Zdravstvena zaštita suboptimalnog kvaliteta najviše pogadja najranjivije u društvu, doprinosi nejednakostima i predstavlja prepreku održivom razvoju“, dodala je Brajović.

Šef SZO kancelarije za unapredjenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata, Žoao Rodrigez Berda, istakao je da efikasan i snažan odgovor na epidemiju hroničnih oboljenja u Crnoj Gori iziskuje insistiranje na kvalitetu svih usluga uključujući promociju, prevenciju, liječenje i palijaciju.

On je naglasio važnu spregu između kvalitetne zdravstvene usluge i dinamiziranja održivog oporavka turizma u Crnoj Gori.

Specijalni savjetnik SZO direktora za Evropu, Pavlos Teodorakis, kazao je da uporedna iskustva potvrđuju da je kroz ulaganje u sistem kontrole kvaliteta moguće smanjiti gubitke u zdravstvenom sistemu u vrijednosti od 20 odsto zdravstvenog budžeta.

SZO ekspert i bivši ministar zdravlja Slovenije, Dorjan Marušić, kako je saopštenp, podijelio je relevantno iskustvo Slovenije u pogledu modela sprovođenja akreditacije zdravstvenih ustanova u kontekstu evropskih integracija.

Generalna direktorka Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, Sladjana Ćorić, istakla je potrebu podizanja nivoa kvaliteta i osiguranja kontinuiteta zdravstvene zaštite za rješavanje vrlo učestalog i ozbiljnog problema hipertenzije u Crnoj Gori.

Ona je naglasila važnost sagledavanja tog problema i u populaciji žena u menopauzi.

Iz Ministarstva su kazali da su se učesnici sastanka složili da poboljšanje kvaliteta traži holistički pristup i sistemsko djelovanje u pogledu jačanja kapaciteta zdravstvenog kadra, stvaranja uslova za stabilno i dovoljno finansiranje, efikasnu upotrebu raspoloživih resursa i insistiranje na digitalizaciji i inovacijama.

„Unapredjenje kvaliteta zdravstvene zaštite je složen izazov i pretpostavlja proces, a ne jednokratnu akciju u kojem Ministarstvo zdravlja očekuje snažnu podršku SZO i ostalih strateških partnera“, naveli su iz Ministarstva.

