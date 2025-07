Estradiol od sada dostupan i u domovima zdravlja

Podgorica, (MIN) – Lijek estradiol, koji je na crnogorskom tržištu dostupan pod nazivom Neofolin, dodat je na listu ljekova koji se mogu distribuirati ka domovima zdravlja, saopšteno je iz Asocijacije Spektra.

Iz te nevladine organizacije (NVO) kazali su da je estradiol, čija dostupnost je veoma važna za sve žene koje ga koriste kao terapiju, na listu ljekova dodat na njihovu inicijativu.

Oni su naveli da estradiol koriste i trans žene kojima zdravlje i život zavise od kontinuirane dostupnosti tog lijeka.

Iz Asocijacije Spektra su rekli da su pacijentkinje estradiol do sada mogle da dobiju isključivo u opštim bolnicama, ili Kliničkom centru Crne Gore.

“Ta praksa onemogućavala je pristup terapiji za veliki broj žena, koje su i do dva puta sedmično morale da putuju iz mjesta stanovanja u gradove koji posjeduju opšte bolnice, što nije moguće za veliki broj njih koje žive u teškim ekonomskim uslovima, ili čiji poslodavci nemaju razumijevanja za njihove zdravstvene potrebe”, kaže se u saopštenju.

Iz Asocijacije Spektra su podsjetili da je, poslije preko deset godina nestašice i nedostupnosti estradiola, u oktobru to sistemski riješeno, dodajući da se nakon toga javila nova prepreka u vidu dostupnosti tog lijeka isključivo u opštim bolnicama.

“Ovo je pogotovo pogađalo sve one žene koje su suočene sa ekonomskim poteškoćama i nesigurnim radnim mjestima”, kazali su iz Asocijacije Spektra.

Iz te NVO su rekli da je nedavno, nakon osam godina javnih apela Asocijacije Spektra i savezničkih organizacija, upozorenja brojnih međunarodnih adresa i inicijative podnijete Ministarstvu zdravlja, Vlada usvojila novu listu ljekova, kojom će se taj lijek distribuirati i ustanovama primarne zdravstvene zaštite, odnosno domovima zdravlja.

“Na ovaj način problem je riješen, a svako kome je potrebna terapija može je dobiti tako što će izabranom doktoru dostaviti izvještaj od endokrinologa na kojem je propisana injekcija estradiola, a zatim doktor otvoriti nalog za injekciju i trebovati lijek u Domu zdravlja u kojem ordinira”, naveli su iz Asocijacije Spektraa.

Kako su pojasnili, potrebno je sačekati par dana kako bi lijek stigao u Dom zdravlja, nakon čega pacijentkinja može primiti lijek.

Iz Asocijacije Spektra su savjetovali pacijentkinje da se Domu zdravlja jave barem sedmicu prije planirane injekcije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS