Šćekić: Djecu osnažiti da prijave svaki vid vršnjačkog nasilja

Podgorica, (MINA) – Djeca moraju biti osnažena da prijave svaki vid vršnjačkog nasilja, poručio je ministar sporta i mladih i predsjednik Savjeta za prava djeteta, Dragoslav Šćekić.

On je rekao da slučaj vršnjačkog nasilja u Baru, u kojem je jedan osamnaestogodišnjak teško povrijeđen, ponovo otvara važno pitanje nasilja među djecom školskog uzrasta i potrebe za prevencijom takvih oblika ponašanja.

Šćekić je, u izjavi dostavljenoj medijima, naveo da se vršnjačko nasilje najčešće dešava u školama i uključuje emocionalno, verbalno, sajber /cyber/ i fizičko nasilje.

“Ovi oblici nasilja u formativnim godinama kod djece mogu dovesti do dugoročnih posljedica na mentalno zdravlje i na njihov osjećaj sigurnosti, odnosno odsustva sigurnosti”, rekao je Šćekić.

Kako je kazao, podrška odraslih ima ključnu ulogu u stvaranju sigurnijeg okruženja za mlade.

Šćekić je naglasio da je važno pružiti mladima edukaciju o posljedicama nasilja, podsticati empatiju i razvijati zajedno sa njima strategije za prevenciju.

“Djecu moramo osnaživati da prijave svaki vid vršnjačkog nasilja, i na nama je velika odgovornost da stvorimo bezbijednu atmosferu za mlade da se ne boje da prijave nasilje”, zaključio je Šćekić.

