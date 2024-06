Saradnjom sa Misijom OEBS-a do boljeg položaja mladih

Podgorica, (MINA) – Položaj mladih u Crnoj Gori može biti značajno unaprijeđen kroz saradnju sa Misijom OEBS-a, ocijenio je potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva sporta i mladih, Šćekić je to kazao na sastanku sa šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag.

Na sastanku je ocijenjeno da je Misija OEBS-a u Crnoj Gori važan strateški partner Ministarstva sporta i mladih.

“Koja kontinuirano pruža podršku u oblasti unapređenja omladinske politike, osnaživanju mladih i aktivnoj promociji kulture pomirenja, dijaloga i tolerancije među mladima u regionu”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je na sastanku predloženo nekoliko tema za unapređenje saradnje, a koje se tiču jačanja kapaciteta mladih administratora u lokalnim omladinskim servisima, kao i predstavnika lokalnih samouprava u cilju kvalitetne pripreme akcionih planova za mlade.

Navodi se da je predloženo i sprovođenje obuke na temu interkulturalnih kompetencija u sportu, kao i partnerska saradnja u okviru projekata iz oblasti omladinske politike.

Šćekić je rekao da je veoma značajan razgovor sa lokalnim zajednicima za otvaranje Omladinskih servisa tamo gdje ih nema, kao i da je potrebno da se dodatno aktiviraju i izdignu na veći nivo već otvoreni servisi.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Šćekić i Vag su razgovarali i o načinima na koje je moguće konsultovati mlade prilikom donošenja odluka koje ih se tiču i kreiranju programa namijenjenih upravo njima.

Vag je navela da je zadovoljna dugogodišnjom uspješnom saradnjom sa Ministarstvom sporta i mladih.

“Ona je kazala da Misija OEBS-a daje punu podršku projektima koji se tiču mladih, na nacionalnom i lokalnom nivou, u skladu sa Strategijom za mlade i Zakonom o mladima”, kaže se u saopštenju.

