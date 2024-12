Resursnim centrima NVO raspodijeljeno više od 488 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama (MIRN) raspodijelilo je 488.154 EUR za finansiranje nacionalnog i tri regionalna resursna centra nevladinih organizacija (NVO).

U sapštenju MIRN navodi se da je Strategijom saradnje organa državne uprave i NVO 2022-2026, predviđeno formiranje nacionalnog i tri regionalna resursna centra za NVO.

Kako se navodi, Ugovor o načinu isplate i korišćenju sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom programa „Mreža resursnih centara Crne Gore“, potpisan je danas.

Dodaje se da su ugovor potpisale predsjednica Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje resursnih centara za NVO, Bojana Delić i izvršna direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija Zorana Marković, kao predstavnica konzorcijuma nevladinih organizacija.

“Potpisivanjem ugovora počinje realizacija dvogodišnjeg programa resursnih centara koji će imati za cilj podršku nevladinom sektoru kroz jačanje kapaciteta, inovativnog potencijala i unapređenje i razvoj usluga koje pružaju građanima”, navodi se u saopštenju MIRN.

Kako su pojasnili, program se realizuje u partnerstvu četiri nevladine organizacije.

“Odnosno konzorcijum koji čine Centar za razvoj nevladinih organizacija, kao nacionalni resursni centar i Bjelopoljski demokratski centar, Aktivna zona i Novi Horizont, kao tri regionalna resursna centra”, kaže se u saopštenju.

Iz MIRN su istakli da je taj Vladin resor snažno posvećen konceptu razvoja civilnog društva, većeg uključivanja i aktivnije uloge NVO u procesima pripreme i implementacije javnih politika, poštovanju i partnerskom odnosu.

Kako su dodali, MIRN prepoznaje NVO kao stub demokratije, nosioca reformi i neizostavnog činioca društveno-ekonomskog razvoja.

“Od početka primjene postojećeg modela finansiranja projekata i programa NVO, po prvi put se uspostavlja ovakva vrsta podrške NVO, u iznosu od 488.154,00 EUR, što je ujedno i najveći iznos do sada opredijeljen iz budžetskih sredstava za pojedinačni program”, navodi se u saopštenju.

