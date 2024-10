Razmjena ideja sa frankofonim državama za unapređenje obrazovnog sistema

Podgorica, (MINA) – Razmjena ideja i primjera dobre prakse sa frankofonim državama u oblastima obrazovne politike, inovacija i istraživanja doprinosi daljem unapređenju crnogorskog obrazovnog sistema, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz MPNI su saopštili da resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović, na poziv rektora Univerzitetske agencije frankofonije Slima Khalbousa, učestvuje na Svjetskoj nedjelji naučne frankofonije, koja se od ponedjeljka do sjutra održava u francuskom Tuluzu.

Iz tog Vladinog resora su istakli da je taj skup od izuzetnog značaja za frankofone države, a organizuje se pod pokroviteljstvom predsjednika Francuske Emanuela Macrona, uz podršku ministarstava zaduženih za visoko obrazovanje, istraživanje, Evropu i spoljne poslove.

„Time se dodatno potvrđuje posvećenost Francuske promovisanju obrazovnih i naučnih vrijednosti unutar frankofone zajednice“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da učešće Jakšić Stojanović predstavlja značajan korak za Crnu Goru u okviru međunarodne akademske zajednice i otvara brojne prilike za unapređenje saradnje sa frankofonim zemljama.

„Razmjena ideja i primjera dobre prakse u oblastima obrazovne politike, inovacija i istraživanja doprinosi daljem unapređenju crnogorskog obrazovnog sistema i usklađivanju sa savremenim standardima međunarodne akademske zajednice“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su na današnjim sastancima, osim Jakšić Stojanović, govorili i ministri iz 30 država, uključujući i francuskog ministra Patrika Hetzela.

„Posebna pažnja je bila posvećena razmjeni studenata i istraživača između članica AUF“, kazali su iz MPNI.

Kako su rekli, govoreno je i o definisanju okvira za program mobilnosti posvećenom frankofonom prostoru, Međunarodni program frankofone mobilnosti i zapošljavanja (PIMEF), koji je predstavljan zvaničnicima država i koji će biti realizovan uz podršku vlada zemalja članica.

Iz MPNI su dodali da je posebna pažnja posvećena i operativnom sprovođenju Manifesta frankofone naučne diplomatije.

„Ovakvi događaji pružaju priliku za povezivanje i razmjenu iskustava sa ključnim akterima iz svijeta nauke i obrazovanja, što je posebno važno za Crnu Goru u jačanju njenih obrazovnih i istraživačkih kapaciteta“, navodi se u saopštenju.

