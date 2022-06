Rat u Ukrajini drastično promijenio bezbjednosnu sliku Evrope

Podgorica, (MINA) – Rat u Ukrajini drastično je promijenio bezbjednosnu sliku Evrope i na radikalan način opomenuo evroatlantsku zajednicu na bezbjednosnu prijetnju i za druge partnere i region, među kojima i Zapadni Balkan, ocijenili su u Madridu ministri odbrane država članica NATO-a.

Oni su, na neformalnoj radnoj večeri, koju je u okviru Samita NATO-a organizovala ministarka odbrane Španije, Margarita Robles Fernandez, konstatovali da NATO treba da zauzme proaktivnu ulogu i pruži konkretnu podršku u jačanju kapaciteta partnerima u ovom regionu.

To se, kako se navodi, posebno odnosi na Bosnu i Hercegovinu, čiji je ministar prisustvovao večeri.

Obraćajući se na skupu, čija je tema bio region Zapadnog Balkana u kontekstu širenja hibridnih prijetnji nakon invazije Rusije na Ukrajinu, ministar odbrane Raško Konjević, kako je saopšteno, podijelio je zabrinutost zbog sve većeg prisustva Rusije u regionu.

„Zapadni Balkan je tradicionalna interesna sfera Rusije. U regionu je prisutan visok intenzitet hibridnih prijetnji, najviše kroz širenje dezinformacija i sajber aktivnosti, protiv kojih se može odbraniti samo uz snažnu podršku evroatlantske zajednice“, kazao je Konjević.

On je ponovio da je u tom kontekstu od velikog značaja konkretna saradnja između NATO i EU, dodajući da Crna Gora ostaje u potpunosti posvećena punoj evropskoj integraciji, putu koji vidi kao jedini garant sigurnosti i prosperiteta cijelog regiona.

“Time će biti sužen prostor za maligni uticaj trećih država na prostoru Zapadnog Balkana”, kazao je Konjević.

