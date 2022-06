Raspisan konkurs za prijem 70 vojnika po ugovoru

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za prijem 70 vojnika po ugovoru na godinu, uz mogućnost produženja.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, kandidati moraju ispuniti neophodne uslove, između ostalog, biti državljani Crne Gore, zadovoljiti fizičke i psihološke kriterijume i biti bez bezbjednosnih smetnji za prijem u Vojsku.

„Zainteresovani mogu konkurisati za rad u prvom Pješadijskom bataljonu, Mornarici, Vazduhoplovstvu, Bataljonu za borbenu podršku, Četi za vezu i elektronsko ratovanje, kao i Centru za obuku“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su dodali da će oni koji budu primljeni biti upućeni na osnovnu vojničku obuku, a zatim na dalje usavršavanje u svojim jedinicama.

