Ramazan podsticaj za izgradnju društva na temeljima međusobnog poštovanja

Podgorica, (MINA) – Mjesec Ramazana je vrijeme lične požrtvovanosti, ali i podsticaj da se dodatno promoviše harmonija među ljudima i gradi društvo na temeljima međusobnog poštovanja, razumijevanja i zajedničkog napretka, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je svim građanima islamske vjeroispovijesti čestitao početak mjeseca Ramazana.

„Ovaj mjesec je vrijeme lične požrtvovanosti, ali i podsticaj da dodatno promovišemo harmoniju među ljudima i da gradimo društvo na temeljima međusobnog poštovanja, razumijevanja i zajedničkog napretka“, naveo je Milatović na platformi X.

On je građanima islamske vjeroispovjesti poželio da im predstojeći dani donesu unutrašnji mir, duhovnu snagu i svaku ličnu i porodičnu sreću.

