Radulović zahtijeva istragu o trovanju olovom u Port of Adria

Podgorica, (MINA) – Ministar pomorstva Filip Radulović pozvao je nadležne organe da se hitno uključe i ispitaju slučaj trovanja olovom u kompaniji Port of Adria i zatražio hitnu istragu o tom slučaju.

On je na društvenoj mreži X naveo da rekao da očekuje da uprava te privatne kompanije odmah reaguje kako bi se spriječili dalji incidenti i osiguralo bezbjedno radno okruženje.

Radulović je naglasio da svaka odgovorna strana mora snositi posljedice.

“Obzirom na slučajeve trovanja olovom u kompaniji Port of Adria, zahtijevam hitnu istragu i preduzimanje odgovarajućih mjera zaštite svih radnika”, naveo je Radulović.

On je pozvao sve nadležne organe da se hitno uključe i ispitaju slučaj, jer je ugrožavanje zdravlja zaposlenih neprihvatljivo.

