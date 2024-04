Radović Todorović stupila na funkciju zamjenice Ombudsmana

Podgorica, (MINA) – Tatjana Radović Todorović stupila je danas na funkciju zamjenice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, nakon što je položila zakletvu u Skupštini.

Kako je saopšteno iz Skupštine, predsjednik parlamenta Andrija Mandić čestitao je Radović Todorović stupanje na funkciju zamjenice Ombudsmana, navodeći da je uvjeren da rezultati neće izostati.

Mandić je, kako se navodi, istakao da Skupština ima odličnu saradnju sa institucijom Ombudsmana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS