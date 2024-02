Prosvjetari u ponedjeljak stupaju u štrajk

Podgorica, (MINA) – Prosvjetni radnici počeće u ponedeljak u štrajk jer sa Vladom nije postignut dogovor o uvećanju zarada previđenih Granskim kolektivnim ugovorom (GKU), najavio je predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović.

On je na konfrenciji za novinare kazao da su pregovarali sa ministarstvima finansija i prosvjete, nauke i inovacija, ali da razgovori nijesu dali rezultate.

“Sve smo pokušali što je u našoj moći da do ovoga ne dođe. Nijesmo srećni i zadovoljni što krećemo u štrajk od ponedeljka“, rekao je Božović.

On je poručio da se bore za pravo i dostojanstvo prosvjetnih radnika i da ne mogu dozvoliti da se GKU “stavi pod noge” bez obrazloženja.

Božović je dodao da priča da u budžeti nema novca za uvećanje zarada „ne stoji“.

