Produžen pritvor Medenici još tri mjeseca

Podgorica, (MINA) – Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore produžilo je još tri mjeseca pritvor bivšoj predsjednici tog suda Vesni Medenici.

Kako prenosi portal Vijesti, takvu odluku Vijeće je donijelo po predlogu Specijalnog državnog tužioca o produženju pritvora.

Odlukom Vrhovnog suda pritvor je produžen i uhapšenom službeniku Uprave policije, nekadašnjem tjelohranitelju Medenice, okrivljenom Miloradu Medenici, kojeg terete da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje.

Pritvor je produžen Luki Bakoču, kojeg sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije, špediterki Ivani Kovačević, koja je osumnjičena za stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična djela primanje mita.

Pritvor je za još tri mjeseca produžen i dvojici osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i davanje mita – M.B.i S.K., kao i G.J. kojeg sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična djela primanje mita.

