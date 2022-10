Prijave protiv supružnika zbog nedozvoljenog držanja oružja

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su, na dvije lokacije u Podgorici, pronašli više komada oružja i municije i podnijeli krivičnu prijavu protiv I.R (52) i prekršajnu protiv njegove supruge J.R.

Iz Uprave policije su naveli da su njihovi službenici pretresli objekte koje koristi I.R, i u njegovoj kući pronašli pištolj Crvena Zastava M70, bez propratne dokumentacije, i 34 komada puščane municije.

“Prilikom pretresa stare porodične kuće koju takođe koristi I.R, pronađena je lovačka puška, koja je naslijeđena i nije prevedena na njegovo ime, i 12 komada municije za nju”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, pronađena su i 22 komada pištoljske municije, 14 komada detonatorskih kapisli, lovački karabin koji je naslijedila J.R, koji nije preveden na njeno ime, kao i 14 komada municije za to oružje.

“Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, po nalogu nadležnog tužioca, krivična prijava je podnijeta protiv I.R, dok je protiv njegove supruge J.R. podnijeta prekršajna prijava”, rekli su iz policije.

