Prihvaćena žalba SDT-a na ukidanje pritvora Lazoviću

Podgorica, (MINA) – Viši sud u Podgorici prihvatio je žalbu Specijalog državnog tužilaštva (SDT) o prihvatanju jemstva i puštanje iz pritvora bivšeg službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Petra Lazovića.

Kako je objavljeno na sajtu Višeg suda, krivično vanraspravno vijeće je, postupajući po žalbi SDT-a, ukinulo rješenje sudije za istragu tog suda kojim se prihvata jemstvo od branioca okrivljenog Lazovića.

“A koje se sastoji u upisu hipoteke na nepokretnostima dva pravna lica, procijenjene vrijednosti 1,54 miliona EUR, kao i 100 hiljada gotovog novca, vlasništvo Z.L., uz izricanje mjere nadzora zabrana napuštanja glavnog grada uz obavezu povremenog javljanja državnom organu i privremeno oduzimanje putne isprave”, dodaje se u saopštenju suda.

Navodi se da je sudiji za istragu naloženo ponovno odlučivanje u tom predmetu.

Lazović je uhapšen 18. jula po nalogu SDT zbog sumnje da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i zloupotreba službenog položaja.

