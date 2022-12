Predstavljen dokumentarac o istorijatu crnogorske zdravstvene kulture

Podgorica, (MINA) – Ljekarska komora Crne Gore predstavila je sveobuhvatni dokumentarni film o istorijatu crnogorske zdravstvene kulture sa fokusom na ljekarsku profesiju.

Uz podsjećanje na Hipokrata koji je rekao da “svaki ljekar mora znati šta ljekari prije njega otkriše, ispitaše i zasnovaše”, predsjednica Ljekarske komore, Žanka Cerović naglasila je značaj dokumentarca o razvoju medicine u Crnoj Gori.

Iz Ljekarske komore saopšteno je da je Cerović ocijenila da je poznavanje tradicije preduslov za uspješan profesionalni i kulturološki napredak.

Navodi se da je u filmu pokazano da je primorje sa Kotorom ostvarivalo evropski nivo zdravstvene zaštite već od 14. vijeka, kada su u tom gradu radili ljekari, hirurzi i apotekari sa diplomama fakulteta iz Italije, tada rukovodeće države u medicini.

U filmu se vidi da je središnji dio Crne Gore sve do druge polovine 19. vijeka poznavao samo narodnu medicinu, dok je sjeverni do 1912. godine, pored narodne medicine, imao zastupljenu i islamsko arapsku medicinu.

Cerović smatra da je dokumentarac važan jer će predočiti i vrijeme kada Crna Gora napušta narodnu medicinu i usvaja savremene medicinske standarde.

Ona je ukazala da se posebno izdvaja vrijeme knjaza i kralja Nikole kada u Crnu Goru dolaze prvi stalni školovani ljekari koji su sticali diplome u najeminentnijim svjetskim zdravstvenim centrima.

Cerović je rekla da se u tom periodu bilježi dolazak doktora Milana Jovanovića Batuta, Jovana Kujičića, a da crnogorski najistaknutiji ljekar, koji završava pravo u Beogradu, pa medicinu u Moskvi, Petar Miljanić postaje prvi načelnik saniteta i upravnik bolnice Danilo I.

“Osim što kao država, prvi put, stvaramo svoj medicinski kadar, otvaraju se i prve bolnice i to u Nikšiću, Podgorici i Orjoj Luci”, navela je Cerović.

Ona je naglasila da su tadašnji ljekari u Crnoj Gori bili cijenjeni više od okružnih sudija, da su profesionalno slobodno djelovali i da su imali najveća primanja u zemlji.

Kada su prva zvanična dokumenta u pitanju, 1891. godine usvaja se prvi Zbornik pravila, propisa i naredaba u sanitetskoj službi Kneževine Crne Gore.

“Njime se prvi put reguliše javno-zdravstveni aspekt i zabranjuje vidarima i travarima da se bave liječenjem”, kazala je Cerović.

U Zborniku se, kako je istakla, navodi da je “Bolnica za bolesne ljude, i u nju će se primati bonici, imućni i siromasi, bez razlike vjere, pola, uzrasta i narodnosti”.

“Dakle, i formalno, naša država zvanično zabranjuje diskriminaciju, a jačanju te svijesti posebno doprinosi medicina. To je, između ostalog, dokaz da zdravstvena kultura spaja, ona ne zna za podjele po bilo kom osnovu, a jačanje takve svijesti nasušno je potrebno i nama današnjima u Crnoj Gori”, napomenula je Cerović..ž

Dokumentarac približava i podatke o prvoj vakcinaciji u Crnoj Gori krajem 19. vijeka koja je, prema dostupnim informacijama, bila 100 odsto uspješna.

“To je početak razvoja zdravstvene kulture u našoj zemlji”, kazala je Cerović.

Za Komoru kao krovnu organizaciju svih ljekara Crne Gore značajno je što dokumentarac prati začetak i razvoj inicijative za formiranje crnogorskog ljekarskog udruženja. Ta ideja je obznanjena 30. avgusta 1903. godine u “Glasu Crnogorca”.

“Zato će Ljekarska komora predložiti da se 30. avgust posebno godišnje obilježava, poštujući savremenu ideju i trud prvih crnogorskih ljekara”, najavila je Cerović.

Ljekarska komora Crne Gore danas je, kako je dodala, nezavisna, stručna i krovna organizacija čiji su članovi svi ljekari Crne Gore.

Zadatak Ljekarske komore je podizanje nivoa zdravstvene zaštite i zdravstvene kulture građana, ali i zaštita profesionalnih interesa ljekara Crne Gore.

“Učestvovali smo u regulisanju statusa doktora medicine kroz inovirani Zakon o zaradama u javnom sektoru, a i u segmentu krivičnog zakonodavstva kojim se napad na doktore smatra krivičnom djelom”, naglasila je Cerović.

Autor filma je Mitar Miranović

