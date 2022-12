Predložili zabranu prodaje i upotrebe petardi

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori biće zabranjena prodaja i upotreba petardi, predviđeno je izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama, čiji predlog je Vlada utvrdila danas.

Kako je saopšteno iz Vlade, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama utvrđen je da bi stepen bezbjednosti prilikom rukovanja eksplozivnim materijama bio podignut na veći nivo.

„Ovim Predlogom zakona predviđena je zabrana kako prodaje tako i upotrebe eksplozivne materije – pirotehničkog sredstva razreda F2 sa efektom pucnja (petardi)“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade je saopšteno da je na sjednici prihvaćen Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost.

Navodi se da su Vlada i Reprezentativni sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti postigli dogovor o povećanju zarada zaposlenih za 20 odsto.

To povećanje će, kako su kazali iz Vlade, doprinijeti povećanju standarda zaposlenih u sistemu socijalne djelatnosti i vraćanju ugleda profesijama stručnih radnika.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani.

U saopštenju se daodaje da je izvršeno usaglašavanje sa Zakonom o Vojsci Crne Gore, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o vojno-obavještajnim poslovima i Zakonom o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

„Predloženim rješenjima će se razgraničiti djelokrug organizacionih jedinica Ministarstva odbrane za inspekcijski nadzor, za integritet i za nadzor vojno-obavještajnih poslova. Takođe, preciznije će se urediti i oblast upravljanja vojnim vazdušnim saobraćajem“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je na sjednici donijeta Odluka o izmjeni Odluke o izradi Prostornog plana Crne Gore kojom se produžava rok za izradu Plana do 1. oktobra naredne godine.

Oni su naveli da je Vlada donijela odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (EU) za oblasti pravne tekovine koje se odnose na pregovaračka poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

U saopštenju se navodi da se dodaju dva nova člana pregovaračkoj radnoj grupi za poglavlje 23 i četiri člana za poglavlje 24.

Dodaje se da je Vlada usvojila Informaciju o analizi postojećeg stanja i potrebi rješavanja pitanja prostornih kapaciteta pravosudnih organa u Glavnom gradu Podgorici.

„U dokumentu je ocijenjeno da pravosudni organi svojim prostornim kapacitetima i neprilagođenim objektima u pogledu bezbjednosti i pristupačnosti ne zadovoljavaju kriterijume za rad sudstva i neophodno je njihovo izmještanje“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je predloženo rješenje kojim će se novim prostornim rasporedom dijela pravosudnih organa u dva nova planirana objekta stvoriti oko dvije hiljade kvadrata slobodnog prostora u postojećim objektima za druge državne organe.

Oni su dodali da će istovremeno biti racionalizovan prostor i da će se omogućiti povećanje kapaciteta pravosudnih organa koji ostaju u postojećim objektima.

„Osnovnim konceptom je predviđeno da se Osnovni i Viši sud grupišu u jednom, a Privredni i Upravni sud u drugom novom objektu na zajedničkoj parceli“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je zaduženo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da sagleda mogućnost izmjene i dopune DUP-a Konik – Stari aerodrom III, kako bi se stvorili neophodni uslovi za potrebe rješavanja prostornih kapaciteta pravosudnih organa sa sjedištem u Podgorici.

Vlada je dala saglasnost za sufinansiranje sportskih klubova iz prve kategorije sportova koji se nalaze na programu Olimpijskih igara, sa 255 hiljada EUR.

U saopštenju se navodi da je donijeta odluka kojom je važenje postojećih epidemioloških mjera produženo do 13. januara naredne godine.

