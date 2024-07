Požar u Fundini

Podgorica, (MINA) – U podgoričkom selu Fundina večeras oko 20 sati izbio je požar.

Nema informacija da li su zbog požara ugrožene obližnje kuće.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Zdravko Blečić rekao je agenciji MINA da kuća, oko koje u prečniku od makar deset metara očišćeno od biljnog rastinja i drugih gorivih materija, ne može biti ugrožena.

“Apelujem da ljudi makar u prečniku od deset metara očiste dvorišta”, kazao je Blečić.

