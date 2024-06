Povećano aerozagađenje u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Ekološki pokret Ozon upozorio je građane Nikšića na povećano zagađenje vazduha usljed porasta koncentracije PM10 čestica.

Iz te nevladine organizacije su kazali da su jutros, u osam sati, koncentracije PM10 čestica bile na nivou visokog indeksa – 90-180 mikrograma po metru kubnom (µg/m3).

“Dok su mjerne stanice kojom gazduje Agencija za zaštitu životne sredine smještene u dovrištu Gimnazije “Stojan Cerović” u deset i 11 sati očitale veoma visoki indeks, preko 180 µg/m3”, istakli su iz Ozona.

Kako su pojasnili, u tim slučajevima se preporučuje svima da izbjegavaju boravak na otvorenom, a naročito fizički zahtjevne aktivnosti, do poboljšanja kvaliteta vazduha.

Iz Ozona su kazali da će pratiti situaciju i redovno informisati javnost do normalizacije stanja.

