Potraga za djecom nastavljena, uključeni ronioci iz Bijele

Podgorica, (MINA) – Potraga za dvoje djece, koja su nestala nakon saobraćajne nesreće u kanjonu Tare na magistralnom putu Mojkovac – Pljevlja, nastavljena je danas.

U potragu su se uključili i ronioci iz Bijele, a teren se pretražuje i dronovima, prenosi portal Vijesti.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak na putu Mojkovac – Đurđevića Tara stradala je J.V. (27), dok je jedno maloljetno dijete izvučeno iz provalije.

Nesreća se desila u 16 sati i 59 minuta u mjestu Splavište, kada je automobil mojkovačkih registarskih oznaka sletio s puta u rijeku Taru.

