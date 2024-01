Posebno sagledati stav kandidata za VDT-a prema ratnim zločinima

Podgorica, (MINA) – Crnogorski poslanici treba posebno da sagledaju stav kandidata za vrhovnog državnog tužioca (VDT) prema procesuiranju ratnih zločina, kao test spremnosti da procesuiraju i vrh bivše vlasti, ocijenili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Skupština će u subotu odlučivati o izboru VDT-a, a kandidati su Maja Jovanović, Suzana Mugoša i Milorad Marković.

Iz HRA su istakli da od osobe koja će biti VDT zavisi da li će Crna Gora u narednih pet godina strateški iskoračiti ka vladavini prava i uvjeriti Evropsku uniju (EU) da zaslužuje članstvo, ili neće.

“Imajući u vidu značaj izbora VDT-a za budućnost države, poslanici treba posebno da sagledaju stav kandidata prema procesuiranju ratnih zločina kao test spremnosti da procesuiraju i vrh bivše vlasti”, navodi se u saopštenju na sajtu HRA.

Iz te nevladine organizacije su kazali da spremnost na preispitivanje starih predmeta ratnih zločina – Bukovice, Deportacije, Kaluđerskog laza i Morinja, znači i ispitivanje komandne odgovornosti kojom se tužilaštvo do sada nije bavilo zbog nedostatka političke volje.

Iz HRA su rekli da je privremenim mjerilima za poglavlje 23 od Crne Gore zahtijevano da državno tužilaštvo i sudovi pokažu kapacitet, kakav dosad nijesu pokazali, da nezavisno procesuiraju ratne zločine u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom i praksom Haškog tribunala i preduzmu djelotvorne mjere za rješavanje nekažnjivosti.

“To je neophodno da bi država dobila završna mjerila za zatvaranje ovog poglavlja”, istakli su iz HRA.

Prema njihovim riječima, to zahtijeva i suočavanje sa starim, neuspješno procesuiranim predmetima ratnih zločina Deportacije, Bukovice i Kaluđerskog laza.

Iz HRA su naglasili da su presude u tim predmetima bile suprotne međunarodnom humanitarnom pravu i sadržale su pravne greške, kako je Evropska komisija (EK) ponovila u nekoliko izvještaja.

Oni su naveli da je državni tužilac i međunarodni sudija Mauricio Salustro, kojeg je EK 2014. godine angažovala da analizira rad državnog tužilaštva i sudova Crne Gore, kritikovao pravne kvalifikacije tužilaštva i pristup krivičnom gonjenju u tim predmetima.

Salustro je, kako su dodali iz HRA, stavove suda ocijenio kao „očigledno pogrešne” i „bez presedana”.

“Zbog toga je revizija starih predmeta postala i strateško pitanje još 2015. godine, kada je Strategijom za istraživanje ratnih zločina predviđeno da se SDT ozbiljno posveti provjeri starih predmeta u cilju identifikacije još nekih osumnjičenih, uzimajući u obzir sve modele krivične odgovornosti i krivična djela”, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su rekli da su Jovanović, Mugoša i Marković o procesuiranju ratnih zločina govorili samo pred skupštinskim Odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu, odgovarajući na pitanja poslanika.

Kako su kazali, niko od kandidata nije dao adekvatna uvjerenja da će preispitati stare predmete ratnih zločina.

“Iako postoje ozbiljne sumnje da je, posebno u predmetima Bukovice i Deportacije, došlo do namjerne pogrešne kvalifikacije, odnosno pogrešne primjene prava, da je nedostatak političke volje uticao na procesuiranje ovih ratnih zločina i da se tim presudama prije svega štitio politički vrh i narativ da Crna Gora nije učestovala u ratovima”, rekli su iz HRA.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS