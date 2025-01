Porodice žrtava nesreće na Bioču s pravom očekuju odgovore

Podgorica, (MINA) – Porodice žrtava tragedije na Bioču i oni koji su u toj željezničkoj nesreći teško povrijeđeni zaslužuju odgovore, kazala je ministarka saobraćaja Maja Vukićević, navodeći da će od predsjednika Skupštine Andrije Mandića tražiti otvaranje parlamentarne istrage.

Kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja, Vukićević je položila vijenac na spomenik žrtvama željezničke nesreće koja se dogodila 23. januara 2006. godine na Bioču i u kojoj je poginulo 47 putnika, a više od 200 povrijeđeno.

Ona je navela da se navršava 19 godina od jedne od najvećih tragedija u istoriji Crne Gore, u kojoj su izgubljeni mnogi životi, a veliki broj građana povrijeđen.

“Ovaj tužan datum ostaje duboko urezan u kolektivno sjećanje našeg društva, podsjećajući nas na bol porodica stradalih i obavezu da se ovakve nesreće nikada ne ponove”, rekla je Vukićević.

Ona je kazala da nažalost, ni nakon skoro dvije decenije, sve okolnosti te tragedije nijesu do kraja rasvijetljene.

“Ovaj nedostatak pravde i potpune istine dodatno otežava bol porodicama žrtava, koje s pravom očekuju odgovore”, navela je Vukićević.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva, naglasila da razumije nezadovoljstvo javnosti i porodica stradalih i istakla da je potrebna veća institucionalna transparentnost.

Vukićević je istakla da smatra da je krajnje vrijeme da se to promijeni, jer porodice žrtava i oni koji su u nesreći teško povrijeđeni zaslužuju odgovore.

“Kao ministarka saobraćaja, želim da izrazim svoju ličnu i spremnost Ministarstva saobraćaja da pruži podršku porodicama stradalih, bilo kroz institucionalnu saradnju, iniciranje dijaloga, ili preduzimanje konkretnih koraka u okviru naših nadležnosti kako bi se do kraja rasvijetlile sve okolnosti ove teške nesreće”, navela je Vukićević.

Ona je rekla da će, u dogovoru sa porodicama nastradalih, lično pisati Mandiću kako bi se otvorila parlamentarna istraga i konačno rasvijetlile sve okolnosti te tragične nesreće.

Vukicević je ukazala da taj tragičan događaj i dalje služi kao podsjetnik na važnost unapređenja bezbjednosti u saobraćaju i jačanja odgovornosti institucija u zaštiti života građana.

