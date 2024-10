Poptisan Protokol o saradnji sa Turskom u oblasti vojnog zdravstva

Podgorica, (MINA) – Ministri odbrane Crne Gore i Turske, Dragan Krapović i Jašar Guler, potpisali su međuvladin Protokol o obuci i saradnji u vojnom zdravstvu, čime je, kako je saopšteno, potvrđeno da su dvije države spremne da unapređuju vojno-medicinsku saradnju.

Iz crnogorskog Ministarstva odbrane saopšteno je da je Krapović danas u Istanbulu razgovarao sa Gulerom, na čiji poziv je posjetio Međunarodni sajam odbrane i vazduhoplovstva „SAHA EXPO 2024“.

Krapović je istakao da dvije države imaju kvalitetnu odbrambenu saradnju, što je rezultiralo i imenovanjem prvog rezidentnog vojnog izaslanika Turske u Crnoj Gori.

“Turska je značajan partner i saveznica Crne Gore, zemlja koja već godinama ima značajnu ulogu u modernizaciji Vojske Crne Gore, čime unaprjeđuje njene odbrambene kapacitete“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je međuvladinim Protokolom potvrđena spremnost za unapređenje vojno-medicinske saradnje Crne Gore i Turske.

“Ovaj Protokol predstavlja značajan iskorak u pravcu dodatnog usavršavanja i unaprjeđenja znanja i vještina medicinskog kadra, kroz mogućnost školovanja i stažiranja, te upućivanja ljekara na specijalizacije i subspecijalizacije”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Protokolom se definiše saradnja u pružanju zdravstvenih usluga vojnim licima i civilima i njihovim izdržavanim osobama kojima ugovorne strane ne mogu pružiti liječenje u okviru svojih mogućnosti ili kojima je potreban napredni pregled.

Guler je rekao da su Crna Gora i Turska primjer kako na kvalitetan način može funkcionisati bilateralna odbrambena saradnja, što je značajno imajući u vidu bezbjednosne izazove sa kojima se suočava međunarodna zajednica.

„Sagovornici su se saglasili da se samo jačanjem međusobnog povjerenja među saveznicima i uzajamnom podrškom može doprinijeti očuvanju stabilnosti i sigurnog okruženja“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da se „SAHA EXPO“ se od utorka do subote održava u Istanbulu, pod pokroviteljstvom Predsjedništva Turske.

Na sajmu učestvuje više od 1,4 hiljade kompanija iz 35 država, u čijem je fokusu praćenje tehnološkog razvoja i modernizacija vojne opreme.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS