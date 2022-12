Ponovo dojava o bombi u ulcinjskoj srednjoj školi

Podgorica, (MINA) – Nova dojava o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi stigla je rano jutros na adresu Srednje škole „Bratstvo i jedinstvo“ u Ulcinju.

Kako Portalu RTCG javlja dopisnik iz Ulcinja, u tom trenutku učenici nijesu bili u školi, a specijalna jedinica policije je počela pretragu objekta.

Toj školi je i u ponedjeljak stigla prijeteća poruka, a nakon dojave o navodno postavljenoj bombi đaci su evakuisani.

Policija je nakon pretrage saopštila da je dojava bila lažna.

