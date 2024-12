Policija će snimati organizovane dočeke Nove godine u više gradova

Podgorica, (MINA) – Uprava policije snimaće organizovane dočeke Nove godine na javnim površinama u više gradova u Crnoj Gori.

Iz Uprave policije su saopštili da će snimanje biti vršeno u danima praznika, za vrijeme manifestacija organizovanih povodom dočeka Nove godine.

Oni su apelovali na građane da odgovornim ponašanjem doprinesu svojoj i bezbjednosti ostalih građana u predstojećim danima praznika.

Iz policije su ranije apelovali na građane da se tokom prazničnih dana uzdrže od upotrebe eksplozivnih i protehničkih sredstava i prekomjernog konzumiranja alkohola.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS