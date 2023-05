Počasna paljba na Cetinju povodom inauguracije Milatovića i Dana nezavisnosti

Podgorica, (MINA) – Vojska Crne Gore (VCG) izvršila je na Cetinju počasnu artiljerisku paljbu povodom inauguracije predsjednika države Jakova Milatovića i obilježavanja Dana nezavisnosti.

Milatović je danas u Skupštini položio zakletvu, čime je zvanično preuzeo dužnost predsjednika Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, počasna paljba izvršena je sa platoa ispred Vladičine bašte na Cetinju.

„Paljba je izvršena sa deset plotuna iz šest artiljerijskih oruđa“, naveli su iz Ministarstva na Tviteru /Twitter/.

