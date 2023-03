Pitanje bezbjednosti u institucijama riješiti u najkraćem roku

Podgorica, (MINA) – Pitanje bezbjednosti u sudovima, državnim tužilaštvima i generalno u državnim institucijama mora biti riješeno u najkraćem mogućem roku, poručili su iz Ministarstva pravde.

Iz tog Vladinog resora najoštrije su osudili današnji bombaški napad na Osnovni sud u Podgorici.

Oni su poželjeli brz oporavak kolegama zaposlenim u Osnovnom sudu, kao i građanima povrijeđenim u tom napadu.

„Nažalost, taj tragičan događaj nas je još jednom podsjetio da pitanje bezbjednosti u sudovima, državnim tužilaštvima, ali generalno u državnim institucijama mora biti riješeno u najkraćem mogućem roku“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva pravde su kazali da su ove godine održali niz sastanaka sa rukovodiocima sudskih instanci povodom tog problema.

Kako su naveli iz tog resora, pokrenuli su aktivnosti koje iziskuju dodatna materijalna sredstva, u smislu organizacije kvalitetne službe koja će se baviti zaštitom objekata sudstva i tužilaštva, kako bi se konačno riješio taj problem.

„Takođe, objekat u kojem se nalazi Osnovni sud u Podgorici nije adekvatan za rješavanje ovog problema u bezbjednosnom smislu“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su dodali da su upravo zbog toga inicirali postupak izgradnje Palate pravde, kako bi se na sveobuhvatan i kvalitetan način riješio problem smještajnih kapaciteta sudova u Podgorici i zadovoljili svi standarde sa bezbjednosnog aspekta.

