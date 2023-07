Perović: Crna Gora posvećeno pristupa sprovođenju svih zadataka

Podgorica, (MINA) – Crna Gora posvećeno pristupa sprovođenju svih zadataka u okviru NATO-a, kazao je državni sekretar Ministarstva odbrane (MOD) i nacionalni koordinator za NATO Krsto Perović.

Iz MOD je saopšteno da je Perović učestvovao na neformalnom sastanku u formatu ministara odbrane, koji je održan na marginama Samita u Viljnusu.

Perović na Samitu NATO-a u Viljnusu kao dio delegacije koju predvodi predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Navodi se da su, kako rat u Ukrajini predstavlja najozbiljniju prijetnju po evroatlantsku stabilnost još od perioda Hladnog rata, ministri odbrane razgovarali o modalitetima za dalje unapređenje odvraćanja i odbrane Alijanse u odnosu na bezbjednosne izazove iz svih strateških pravaca-

“Ministri su potvrdili posvećenost zaštiti integriteta sjevernoatlantske teritorije, sa fokusom na istočno krilo Alijanse, kroz osam multinacionalnih borbenih grupa, sačinjenih od savezničkih snaga odgovarajućeg nivoa spremnosti, koje bi po potrebi, sa bataljonskog, mogle biti ojačane do nivoa brigade”, kaže se u saopštenju.

Iz MOD su naveli da je razgovarano i o procesu usklađivanja nacionalnog i kolektivnog planiranja odbrane, u cilju efikasnijeg reagovanja u slučaju potencijalnih kriza.

“Kako je stabilno investiranje za potrebe odbrane važan preduslov za uspješnu realizaciju svih predviđenih zadataka lideri su donijeli i nove smjernice na osnovu kojih će od sljedeće godine dva odsto Bruto domaćeg proizvoda biti smatrano za donju granicu kada je u pitanju izdvajanje saveznica za ovu namjenu”, naveli su iz MOD.

Perović je kazao da su protekli mjeseci pokazali važnost strateškog promišljanja Alijanse u cilju prilagođavanja vojnih sposobnosti aktuelnim i budućim bezbjednosnim izazovima.

On je naglasio da će ovaj Samit potvrditi opravdanost svih odluka koje su ranije donijete, sa ciljem unapređenja djelovanja NATO.

Perović je ukazao na važnost usvajanja planova odbrane koji treba da unaprijede efikasnost Alijanse i omoguće bolju uvezanost na svim nivoima komandovanja.

Kako je dodao, svi ti napori moraju biti praćeni odgovarajućom strukturom snaga koja ima kapacitete da realizuje ambicioznu agendu Alijanse.

Perović je rekao da je Crna Gora spremna da pruži potreban doprinos u cilju uspješnog realizovanja tih nastojanja.

“Naglasivši da naša zemlja posvećeno pristupa sprovođenju svih zadataka, on je podsjetio i na kontinuirani doprinos odvraćanju i odbrani, kao najvažnijem od tri zadatka Alijanse, kroz angažman naših pripadnika u borbenim grupama u Letoniji i Bugarskoj”, saopšteno je iz MOD.

On je istakao da se pozitivni rezultati ostvaruju i na planu izdvajanja za potrebe odbrane.

Ministri odbrane su, kako je saopšteno, zaključili da Samit u Viljnusu dolazi u ključnom momentu za nastavak započetih procesa i budući pravac djelovanja NATO, kao i da posvećenost svih saveznica zajedničkim ciljevima i vrijednostima šalje jasnu poruku jedinstva i nepokolebljivosti Alijanse.

