Pavličić: Obaveza države da obezbijedi materijalne uslove za pravosuđe

Podgorica, (MINA) – Obaveza države je da obezbijedi materijalne uslove kako bi se moglo tražiti odgovorno pravosuđe, kazala je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić.

Ona je, u emisiji „Načisto“ na Televiziji Vijesti, rekla da jutros okrivljeni nijesu mogli da se smjeste između paketa i foldera na jednom suđenju.

Upitana da li je Skupština, odnosno Ustavni odbor, kada je konstatovala prestanak mandata sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović, tvrdeći da je ispunila uslove za penziju, preuzela ingerencije Ustavnog suda, Pavličić je rekla da ne bi bila ozbiljan pravnik i profesionalac kada bi odgovorila sa da ili ne.

“Osnovno pravilo je da sudija ne može biti u svojoj stvari“, kazala je Pavličić.

Kako je navela, kada je u pitanju Ustavni sud, po Ustavu je propisano da funkcija prestaje ispunjavanjem uslova za starosnu penziju, a uslovi za starosnu penziju se tumače po Zakonu o penzijsko invalidskom osiguranju.

„Insistiranje određenog broja da za sudije Ustavnog suda funkcija treba da prestane po Zakonu o radu, to je bilo unazad iz razloga što je norma Ustava bila identična i ranije ali se nije u praksi primjenjivala”, rekla je Pavličić.

Ona je kazala da je da je kroz medije i prateći rad Ustavnog suda saznala da su sudije postupale, iako su ispunile uslov za penziju.

Pavličić je rekla da je Sudski savjet po tom osnovu prekinuo mandat oko 150 sudija redovnih sudiova, pri istoj ustavnoj i zakonskoj normi.

Upitana o protestima zbog sve češćih ubistava žena, Pavličić je rekla da tu dolazi do izražaja ono što nedostaje crnogorskom sistemu i društvu.

“A to je sinhronizacija društvenih institucija i državnih organa. Nije na sudu da obezbjeđuje nanogice nego na izvršnoj vlasti. Konkretno na Ministarstvu pravde”, rekla je Pavličić.

Ona je navela da Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policija, neposredno sprovodi zabranu prilaska.

Na pitanje o slučaju u kojem je osuđenom za višestruko silovanje djevojčice kazna sa maksimalnih 15 smanjena na osam godina zatvora, a podnijet je zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu, Pavličić je kazala da će brzo uslijediti odluka Vrhovnog suda.

Upitana zašto je 2022. godine, suđenje Acu Martinoviću koji je 1. januara ubio 13. osoba na Cetinju, trajalo godinu, ona je kazala da su pretresi odlagani zbog zahtjeva branioca.

“Uglavnom su bili opravdani razlozi”, rekla je Pavličić.

Upitana o tome što su bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici ročišta otkazivana i zbog toga što se drugi advokat Medenice nije pojavio, Pavličić je rekla da to nije razlog za otkazivanje ročišta.

Na pitanje zašto jedno ročište – kontrola optužnice u slučaju Ljuba Milovića traje devet sati, ona je rekla da je zbog toga inicirana izmjena Zakona o krivičnom postupku (ZKP).

“Nijesmo na pravi način primijenili u praksi ročište za potvrđivanje optužnice”, rekla je Pavličić.

Ona je kazala da nekontrolisano i nedovoljno rigorozno kontrolisanje optužnica proizvodi duga suđenja.

Na pitanje da li je za sudije bilo kompromitujuće da im izvršna vlast a ne sudska rješava stambeno pitanje i da li je to bio jedan način potčinjavanja, Pavličić je rekla da je mogla da aplicira ali da je smatrala da to ne ide uz sudijsku funkciju.

“Država treba sudijama da obezbijedi zarade na osnovu kojih sudija može samostalno da odlučuje i da bira gdje ćae da kupi stan i u kom kvartu da živi a ne da mu ga daje izvršna vlast“, navela je Pavličić.

Ona je istakla da je to recidiv socijalističkog, komunističkog sistema, da se očekuje da država riješi sudijama stambena pitanja.

