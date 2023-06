Partije čestitale Kurban bajram

Podgorica, (MINA) – Političke partije u Crnoj Gori čestitale su svim građanima islamske vjere predstojeći praznik Kurban bajram.

Lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić rekao je da taj islamski praznik predstavlja simbol velikodušnosti i solidarnosti, kao i priliku za osvrt na zajedničke vrijednosti – čestitost, poštovanje, ljubav, toleranciju i međusobno razumijevanje.

“Sve te vrijednosti, za sve nas, imaju posebno značenje u predstojećim blagim danima. One su sastavni dio multietničnosti i multikulturalnosti koje oplemenjuju Crnu Goru i nas, njene građane”, kazao je Bečić.

On je dodao da su te vrijednosti i zvijezda vodilja ka jačanju zajedništva, podsticaj za nastavak reformi i ekonomskog razvoja Crne Gore.

“Zato, neka ovi dani sa sobom donesu radost, mir i duh zajedništva, koji su ključni za naše društvo i neka budu podsticaj da gradimo mostove među različitim kulturama, religijama i tradicijama u našem predivnom i raznolikom crnogorskom društvu”, rekao je Bečić.

Lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović naveo je da Kurban-bajram svojom simbolikom zajedništva, darivanja, požrtvovnosti i brige može poslužiti kao trajna inspiracija svima koji vjeruju u univerzalne ljudske vrijednosti.

“Bajramski blagdani su prilika da se podsjetimo na iskušenja koja smo prošli i osnažimo vjerom kako bismo savladali ona koja su pred nama. Neka nam radost Bajrama oplemeni dušu i upotpuni našu vjeru, ojača jedinstvo i učvrsti međusobno povjerenje”, kazao je Ibrahimović.

Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić rekao je da je Crnoj Gori zaista potrebno da konačno zakorači u stvarnu demokratiju gdje se različitosti međusobno uvažavaju i ne predstavljaju prepreku za napredak društva i države.

“Želim Vam da bajramske dane provedete u miru, zdravlju i sreći sa najbližima, uz nadu da ćemo zemlju blagostanja graditi zajedno”, kazao je Mandić u čestitki.

Lider Liberalne partije Vatroslav Belan naveo je da su vrijednosti koje simboliše taj praznik vanvremenske i univerzalne.

“Spremnost na ličnu žrtvu za uzvišene ciljeve, pružanje ruke svima bez obzira na razlike i human odnos prema svakom čovjeku, nešto su što nas sve zajedno spaja i uvezuje”, rekao je Belan.

On je poručio da Crna Gora istinski živi te vrijednosti, čiji čvrst temelj je upravo i bogata islamska tradicija na ovim prostorima.

Zamjenik predsjednika Socijaldemokratske partije Borislav Banović svim vjernicima je poželio da Kurban-bajram provedu sa najbližima u sreći, slozi i ljubavi.

“Taj praznik nas podsjeća koliko je važno da se međusobno poštujemo, uvažavamo i držimo zajedno. Neka ovaj praznik donese još više međusobne ljubavi i poštovanja, a mi ćemo nastaviti da čuvamo Crnu Goru kao društvo čije je drugo ime zajedništvo, kao što je to bilo kroz vjekove” rekao je Banović.

Predsjednik Socijaldemokrata Crne Gore Damir Šehović čestitao je Kurban bajrama uz želju da vrijednosti tog praznika budu vodilja u svakodnevnom postupanju.

“Kurban bajram je povod da se osvrnemo na sve ono što proizilazi iz ljudskog u nama – solidarnost i uzajamno pomaganje, osvrtanje na ljude oko sebe i značaj zajedništva koje podstiče slogu i sklad”, naveo je Šehović.

Kako je dodao, praznik je prilika da se podsjeti da briga za najbliže, dobri i prijateljski odnosi sa susjedima i spremnost da pokažemo saosjećanje sa slabijima, čine bitnu okosnicu društvenog napretka.

Šehoivć je istakao da praznični dani pored toga što okupljaju rodbinu i prijatelje, ukazuju i na bogatstvo različitosti i ljepotu skladnog suživota, koji su značajan činilac multivjerskog i građanskog društva, koje treba da njegujemo i čije temelje treba dodatno da učvršćujemo.

“Poruka koju nosi Kurban bajram poziva na poštovanje, zahvalnost, skromnost i darežljivost i simbolizuje spremnost na požrtvovanost. Ovaj praznik uči nas da je jedinstvo bitna komponentna na putu postizanja opšteg boljitka”, zaključio je Šehović.

