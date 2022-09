Otvorena nova osnovna škola u Tološima

Podgorica, (MINA) – Osnovna škola “Novka Ubović”, u kojoj će nastavu pohađati 1,2 hiljade đaka, ostvorena je danas u podgoričkom naselju Tološi.

Škola nosi ime istaknute prosvjetne radnice Novke Ubović, a đaci će se, kako je saopšteno, školovati u najsavremenijim uslovima.

Školu je otvorio ministar prosvjete Miomir Vojinović, u prisustvu članova Vlade, nastavnika i mještana Tološa.

“Uvjeren sam da danas šaljemo najljepšu sliku naše Crne Gore, dokazujući da se zajedničkim okupljanjem oko jedinstvenog i plemenitog cilja, zalaganjem i saradnjom na svim nivoima vlasti i društva, ne dijeleći se po političkim ili bilo koji drugim šavovima može učiniti mnogo na polju obrazovanja“, rekao je Vojinović.

On je istakao da Podgorica zaslužuje i više i bolje.

Vojinović je istakao da će Ministarstvo prosvjete u narednom periodu, kroz planiranu izgradnju četiri nove škole i gimnazije, nastaviti da unapređuje obrazovni sistem.

„Nastaviće da teži prioritetnom cilju, a to je da djeci u Crnoj Gori obezbijedimo, što je moguće bolje uslove za rast, razvoj i učenje, ali i uslove koji će osnažiti i motivisati prosvjetne radnike da im budu najbolja inspiracija”, kazao je Vojinović.

On je nastavnom kadru, roditeljima i djeci poželio srećan i uspješan početak nove školske godine, uz nadu da će im škola u Tološima biti platforma na kojoj će sakupljati najljepša iskustva, sticati doživotna znanja i razvijati svoje potencijale.

“Znam da je učenje izuzetno važno i znam da ćete biti srećni kad naučite neke nove lekcije, ali vas molim za još nešto, što je ne manje bitno – nikada nemojte da zaboravite na važnost drugarstva, solidarnosti, zajedništva, tolerancije , razumijevanja i ljubavi“, rekao je Vojinović.

Škola je, kako je dodao, prilika da se osim znanja stiču vrijednosti i vrline, svojstvene velikim ljudima.

„Želim da napredujete i postanete vrijedni i dobri ljudi, i da pronosite ime i slavu vaših Tološa, naše Podgorice i jedine nam Crne Gore. U to ime, u ime novih infrastrukturnih izazova i pobjeda, u ime novih osmijeha – neka nam je srećna nova škola u Tološima“, poručio je Vojinović.

Vršiteljka dužnosti direktorice škole, Ljiljana Ćorac Ražnatović, naglasila je da će ove godine školu pohađati tri odjeljenja prvaka, a upisano je ukupno 15 odjeljenja.

Prema njenim riječima, škola ima kapacitet da primi 1,2 hiljade učenika, a na raspolaganju će im biti 15 predmetnih sala, pet matičnih učionica, dvije učionice sa kabinetima plus multifunkcionalna sportska dvorana kapaciteta do 500 mjesta.

“Na nekadašnjim temeljima prve OŠ „Milan Raičković“, upravo ovdje podignute davne 1952. godine, koja je nakon deset godina postala područno odjeljenje OŠ „Radojica Perović“. Na zadovoljstvo stanovnika naselja Tološi, grada Podgorice i cijele Crne Gore, dobijamo mogućnost da nastavimo tradiciju svekolikog prosvjećivanja naše djece”, kazala je Ćorac Ražnatović.

