Otvoren moderan studentski servis na ETF-u

Podgorica, (MINA) – Na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) Univerziteta Crne Gore, zahvaljujući donaciji kompanije One, otvorena je moderna renovirana studentska služba.

Iz kompanije One su saopštili da su još jednom pokazali da ETF smatraju prirodnim partnerom.

“Imajući na umu studente koji su učestvovali u izgradnji i progresu te kompanije, ali i one koji će u budućnosti možda tek raditi za njih, ovoga puta One je bio dio stvaranja sasvim posebnog kutka na ETF-u”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je rezultat nove saradnje moderna studentska služba koja će izgledom i funkcionalnošću, skrojena po mjeri studenata, pratiti kvalitet nastave ETF-a, ne razlikujući se od onih na najboljim evropskim fakultetima.

Dekan ETF-a Saša Mujović poručio je da je moderna studentska služba rezultat zajedničke pobjede, navodeći da kompanija One godinama dokazuje da je jedan od njihovih najkredibilnijih partnera.

“Posebno je zadovoljstvo što su dio sredstava uložili u renoviranje studentske službe, jer ETF čine rezultati, ali prije svega ljudi, odnosno naši student”, rekao je Mujović.

On smatra da studenti moraju imati uslove kakve imaju studenti na evropskim univerzitetima.

“Ne bih želio da neko od njih pomisli da će mjesto pod Suncem naći u inostranstvu, jer tamo su oni stranci. Ovo je njihova zemlja i ovdje bi trebalo da studiraju i da se kasnije zaposle, možda baš u kompaniji kakva je One”, poručio je Mujović.

Izvršni direktor kompanije One Branko Mitrović kazao je da je donacija rezultat dugogodišnje i snažne saradnje između te kompanija i ETF-a.

„Naša veza sa ETF-om je duboka i snažna, a naše partnerstvo je oblikovano zajedničkom posvećenošću obrazovanju, tehnološkom napretku i održivosti. Tokom proteklih godina, zajedno smo postigli mnogo“, rekao je Mitrović.

On je kazao da su, osim donacije “One sale” i stipendija najboljim studentima, prepoznali i podržali talente i startap projekte koji su potekli na ETF-u.

„Donacijom ove moderne studentske službe, zajedno smo stvorili okruženje koje će studente podsticati na postizanje vrhunskih rezultata“, kazao je Mitrović.

On je dodao da je uvjeren da će podrška kompanije One doprinijeti razvoju tehnološke industrije i društva u cjelini, a da su studenti ETF-a ključ za postizanje pozitivnih promjena.

„Želimo da imate isti pristup uslugama kao što imaju vaši vršnjaci u evropskim metropolama. Želimo da imate najbolja moguća iskustva tokom studija, jer vjerujemo da ste vi, budući inženjeri i lideri, ključ za postizanje pozitivnih promjena u našem društvu, a zašto da ne i u čitavom svijetu“, poručio je Mitrović.

Studentkinja master studija Mina Kovačević kazala je da prostor studentske službe sada izgleda potpuno drugačije.

„Mislim da je studentska služba poseban dio svakog fakultata i veoma je važno da se ovdje osjećamo prijatno“, rekla je Kovačević.

Student Luka Mićović zahvalio je kompaniji One na donaciji i dodao da će sada i vrijeme čekanja u studentskoj službi biti kraće.

Arhitektica i profesorica na Arhitektonskom fakultetu Sanja Paunović Žarić istakla je da je cilj bio da studentska služba, kao prostor sa kojim se studenti na fakultetu formalno prvi put susrijeću, bude lijep, afirmativan i stimulativan.

„Nadam se da smo u tome uspjeli. Umnogome sam osluškivala potrebe kako zaposlenih tako i studenata, tako da smo u zajedničkom radu i kroz sastanke u kompaniji One došli do zaključaka kako prostor treba da izgleda“, rekla je Paunović Žarić.

Prostor studentske službe, kako je istakla, inspirisan je baš komapijom One, njenom estetikom i vrijednostima.

Predstavnici kompanije One su kazali da su te vrijednosti posvećenost radu, direktnost i otvorenost, okrenutost modernom vremenu i tehnolološkom napretku.

