Osnivaju fondove za podršku studentima i istraživačima

Podgorica, (MINA) – Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (UCG) osnovaće Fond za finansijsku podršku studenata UCG i Fond za istraživanje i studijske boravke, saopšteno je iz te visokoobrazovne institucije.

Odluka o osnivanju tih fondova donijeta je na sjednici Upravnog odbora UCG kojom je predsjedavao Milivoje Mićo Radović.

Iz UCG su rekli da je donijeta odluka da se studentima specijalističkih studija i doktorskih u studijskoj 2024/25. godini omogući plaćanje školarine u tri rate po semestru.

Kako su naveli, cilj Fonda za finansijsku podršku studenata UCG je pružanje finansijske pomoći studentima koji su korisnici materijalnog obezbjeđenja, ili kojima je potrebna materijalna podrška u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Iz UCG su kazali da će se sredstva za Fond obezbjeđivati kroz donacije i sponzorstva preko Alumni asocijacije Univerziteta, a da će se njihova raspodjela obavljati po osnovu kriterijuma propisanih posebnim pravilnikom, a putem posebne Komisije na osnovu podnijetih zahtjeva.

“Kada je riječ o Fondu za istraživanje i studijske boravke, odluka o dodjeli sredstava donosiće se na osnovu zahtjeva pojedinaca, dok će uslovi i postupci za ostvarivanje podrške biti definisani posebnim pravilnikom”, navodi se u saopštenju.

Iz UCG su rekli da je na istoj sjednici obrazovan i Odbor za finansije i Odbor za normativno-pravne poslove, koji će Upravnom odboru pružati podršku u vezi sa finansijskim, investicionim pitanjima i normativno-pravnim pitanjima.

Navodi se da su za članove Odbora za normativne poslove imenovani Sekule Raičević, Petar Šturanović i Nikola Dožić, a za članove Odbora za finansije Milijana Novović Burić, Ana Lalević i Milan Lakićević.

“Takođe, usvojen je i Pravilnik o kućnom redu zgrade tehničkih fakulteta UCG, koji će dodatno urediti rad i funkcionisanje tehničkih fakulteta u skladu sa internim pravilima i potrebama Univerziteta”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da te odluke potvrđuju opredjeljenje UCG ka unapređenju studentskog standarda, istraživačkog rada i finansijske održivosti, čime se stvara povoljan ambijent za dalji razvoj obrazovanja i nauke u Crnoj Gori.

