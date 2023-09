Organizuju besplatne preglede sa ultrazvukom dojki

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko društvo za borbu protiv raka (CDPR) organizovaće u ponedjeljak, u saradnji sa Poliklinikom Filipović iz Podgorice, besplatne preglede uz ultrazvuk dojki.

Iz CDPR su rekli da će za deset osoba koje se u ponedjeljak prve jave od 18 sati na broj telefona CDPR-a 069 530 666, biti obezbijeđen besplatan pregled sa ultrazvukom dojki u Poliklinici Filipović.

Kako su naveli, za još deset biće osoba obezbijeđen pregled uz ultrazvuk dojki sa popustom.

Iz CDPR su rekli da je povod za besplatne preglede i popuste oktobar – mjesec koji je posvećen prevenciji u borbi protiv kancera dojke.

Oni su naglasili da od raka dojke u poslednje vrijeme godišnje u Crnoj Gori umre preko 100 osoba.

„Najmanje osoba umrlih od kancera dojke u ovom vijeku je bilo 2003. godine, a to su 62 osobe“, rekli su iz CDPR.

Oni su naveli da je prema podacima za 2015. godinu, posljednju za koju su dostupni zvanični podaci, u Crnoj Gori umrlo 110 osoba, dok su prije tri godine po nezvaničnim podacima to bile 123 osobe.

„Isto tako poznato je nažalost da se u prosjeku godišnje javi oko 500 novooboljelih od te opake bolesti“, kazali su iz CDPR.

Kako su rekli, u porastu je broj umrlih muškog pola, jer od 2002. svake godine ima po nekoliko umrlih, od jednog do desetak.

Iz CDPR su rekli da su izezeci 2009. i 2011. godina, kada nije bilo umrlih osoba muškog pola od te bolesti.

Oni su naglasili da je rano otkrivanje kancera dojke daleko najbolja šansa za izlječenje.

