Omeragić zbog izjave Miloševića vratio nagradu Udruženju novinara

Podgorica, (MINA) – Funkcioner Bošnjačke stranke (BS) i državni sekretar Ministarstva dijaspore, Adel Omeragić, vratio je Udruženju novinara nagradu koji je dobio 2019. godine za najbolju reportažu, zbog, kako je saopštio, govora mržnje generalnog sekretara tog udruženja Ivana Miloševića.

Milošević je na Gradskoj televiziji rekao da misli “da je malo nepristojno da u državi u kojoj imate 74 odsto pravoslavnog stanovništa spoljnu politiku vodi predstavnik nacionalne manjine”.

Omeragić je u saopštenju naveo da novinarsku nagradu koju mu je 2019. dodijelilo Udruženje novinara vraća u znak protesta zbog govora mržnje Miloševića.

“Zbog skandaloznog govora, prepunog mržnje, predrasuda i stavova koji nikako ne doprinose dijalogu, međusobnom uvažavanju i razumijevanju, a koje je Milošević, kao dobitnik godišnje nagrade Udruženja za najbolju reportažu 2019. godine, vraćam ovu nagradu pomenutom udruženju”, rekao je Omeragić.

Kako je rekao, nagradu vraća u znak protesta i kao čin nepristajanja na izrečene kvalifikacije.

Omeragić je kazao da je izjava da pripadnik nacionalne manjine ne može da vodi vanjsku politiku Crne Gore, u suštoj suprotnosti sa njegovim ličnim i profesionalnim pogledom.

“I u dubokoj je suprotnosti sa onim sa čime se zalažem prije svega kao čovjek, a onda i kao novinar i političar. Svoju djecu vaspitavam na način da je Crna Gora naš zajednički dom i da niko ne može i ne smije biti diskiminisan zbog imena, vjere ili nacije”, rekao je Omeragić.

On je istakao da zbog toga ne želi da na bilo koji način bude dio organizacije kojoj je neprihvatljivo i neprirodno da Ervin Ibrahimović može biti šef diplomatije Crne Gore.

Omeragić je poručio da ne pristaje na poruku da određeni narod ima supremaciju nad drugim narodom, niti na razmišljanje da u građanskoj Crnoj Gori, Ervin, Adel ili Izet ne mogu biti dovoljno dobri za obnašanje odgovornih funkcija.

“Naša Crna Gora, u kojoj smo rođeni, u kojoj su naši preci rođeni i koja je naša jedina domovina, dovoljno je velika za sve dobre ljude”, zaključio je Omeragić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS