Određeno zadržavanje jednom od osumnjičenih za trgovinu ljudima

Podgorica, (MINA) – Osumnjičenom za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i trgovina ljudima, B.P. određeno je zadržavanje do 72 sata, nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT).

Ta informacija potvrđena je portalu RTCG.

Crnogorska policija je jutros u Podgorici, po nalogu SDT-a, uhapsila šest osoba zbog sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo trgovina ljudima na štetu većeg broja državljana Turske.

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja i Odsjeka za trgovinu ljudima Uprave polcije, nakon višemjesečnog prikupljanja dokaza, podataka i obavještenja, uhapsili su B.P, P.P, I.N, M.D, F.P. i M.Ž.

Iz SDT-a su kazali da će uhapšeni u zakonskom roku biti sprovedeni u to tužilaštvo radi saslušanja u svojstvu osumnjičenih.

