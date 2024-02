Odović: Prostorni plan najvažniji dokument u državi nakon Ustava

Podgorica, (MINA) – Prostorni plan Crne Gore najvažniji je dokument u državi nakon Ustava, kazao je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović.

Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopšteno je da je danas u Podgorici održana druga Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana Crne Gore i Izvještaju o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Raspravi su prisustvovali predstavnici Ministarstva i mnogobrojna zainteresovana javnost, kao i Odović.

On je pozvao javnost da se svojim predlozima, komentarima i sugestijama aktivno uključi u kreiranje tog strateškog dokumenta.

“Kako bi poštujući princip inkluzivnosti svih zainteresovanih strana, a uzimajući u obzir društvene, ekonomske i ekološke aspekte, osmislili bolje mjesto za život i rad”, dodaje se u saopštenju.

