Odluka Vlade namjera da se pravedno riješi pitanje diskriminacije SPC

Podgorica, (MINA) – Odluku Vlade o Temeljnom ugovoru Mitropolija crnogorsko-primorska (MCP) posmatra kao namjeru da se odnosi između crkve i države urede na kvalitetan način i da se, kako su naveli, pitanje dosadašnje diskriminacije Srpske pravoslavne crkve (SPC) pravedno riješi.

To je saopšteno iz MCP nakon što je Vlada u petak usvojila Temeljni ugovor države i SPC.

„Našem društvu služi na čast što izvršna vlast Crne Gore u posljednjih godinu i po dana, za razliku od perioda prije toga, ne podržava i ne ohrabruje negativnu politiku i neprijateljsko nastrojenje prema SPC“, kaže se u saopštenju MCP-a.

Oni su rekli da Odluku Vlade o Temeljnom ugovoru posmatraju upravo na taj način.

„Kao namjeru da se odnosi između Crkve i države urede na kvalitetan način i da se pitanje dosadašnje diskriminacije i neravnopravnosti Srpske pravoslavne crkve pravedno riješi“, navodi se u saopštenju.

Iz MCP su rekli da svima koji učestvuju u tom, kako se naveli, časnom poslu, bez obzira da li to čine kao vjernici ili kao osobe privržene modernim načelima demokratije i vjerskih prava i sloboda, žele puni uspjeh.

„Iskreno se nadamo da će odoljeti svim pritiscima i da će istrajati do kraja, ne u inat bilo kome, nego za dobro našega društva i radi stvaranja zaloga sveopšteg napretka Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

