Od novembra riješeno svega 20 zahtjeva za Alimentacioni fond

Podgorica, (MINA) – Od 1. novembra, kada je počela primjena Zakona o privremenom izdržavanju djece, riješeno je svega 20 zahtjeva za isplatu novca iz Alimentacionog fonda, od 242 koliko ih je podnijeto u tom periodu, saopštili su iz Ministarstva finansija.

Resorni ministar Aleksandar Damjanović je, na radnom doručku sa novinarima, rekao da će razmišljati o „drugim modelima“ ukoliko se tokom primjene Zakona ispostavi da država na teret preuzima isplatu alimentacija.

On je rekao da je taj akt donesen u parlamentu „ne pitajući mnogo Ministarstvo finansija“.

“Ako se ispostavi tokom primjene da država na svoj teret preuzima, jer ne može da naplati od onih koji to treba da plate, razmišljaćemo o drugim modelima“, rekao je Damjanović.

Prema njegovim riječima, hiljade ili desetine hiljada osoba imaju problem zbog neplaćanja alimentacije.

Državna sekretarka u Ministarstvu finansija Ana Raičević podsjetila je da je za Alimentaciini fond u ovoj godini predviđeno sedam miliona EUR.

Raičević je istakla da Alimentacioni fond radi u punom kapacitetu, dodajući da su u utorak isplatili 9,5 hiljada EUR na ime deset rješenja.

Kako je dodala, to je bila isplata za rješenja koja su pristigla iz centara za socijalni rad u Podgorici, Bijelom Polju, Danilovgradu i Mojkovcu.

“Imamo veliki broj zahtjeva, 242. Riješeno je 20, a u obradi su 222. Sa centrima za socijalni rad smo u dnevnoj komunikaciji, a imamo dobre profesionalne kapacitete u Alimentaciono, fondu“, rekla je Raičević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS