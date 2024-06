Milan Jakšić drugopasirani u Splitu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski automobilista Milan Jakšić kao drugoplasirani završio je nastup na međunarodnoj brdskoj auto trci koja je na stazi Malačka, u blizini Splita, vožena za šampionat Centralno-evropske zone.

Kotoranin je u subotu na trening voznjama bio najbrži u kategoriji 1, kao i u klasi 5, gdje je imao 16 konkurenata.

Brzu vožnju demonstrirao je i u današnjoj prvoj trci, kada je ponovo bio prvi.

U drugoj trci imao je nešto slabiji start i određene probleme blizu cilja, pa je generalno bio sporiji od hrvatskog asa Saše Radole.

Iz Splita će Milan Jakšić svoju Hondu prevesti u Italiju, kako bi iskontrolisao komjuter i bio spreman za narednu trku CEZ- a, u albanskoj Kruji.

