Holandija pobijedila Poljsku

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Holandije pobijedili su danas u Hamburgu selekciju Poljske 2:1, na startu takmičenja u B grupi Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Poljska je do vođstva došla golom Adama Bukse u 86. minutu.

Poravnao je Kodi Gakpo u 29, a pobjedu i tri boda holandskoj selekciji donio je Vut Veghorst u 83. minutu.

U drugom meču te grupe, sjutra u 21 sat, sastaće se Austrija i Francuska.

U nastavku dana na programu su mečevi u C grupi.

U 18 sati u Štutgartu sastaće se Slovenija i Danska, dok će tri sata kasnije u Gelzenkirhenu početi duel Srbije i Engleske.

