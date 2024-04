Objavljena e-lektira Crvenkapa

Podgorica, (MINA) – Zavod za udžbenike i nastavna sredstva objavio je, u saradnji sa Codelab-om, e-lektiru Crvenkapa, prvi u nizu modernih multimedijalnih edukativnih sadržaja za najmlađe, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Iz tog resora su kazali da će djeca moći da uživaju u predivnim ilustracijama Boba Živkovića, naraciji Svetlane Kalezić Radonjić i glasovnoj glumi poznatih crnogorskih glumaca: Itane, Dijane i Davora Dragojevića.

„Tu je i osam „igralica“, odnosno aktivnosti kojima se djeca mogu zabaviti nakon što odslušaju i odgledaju lektiru i na taj način i provjeriti koliko su zapamtili i razumjeli“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Crvenkapa je dostupna na sajtu Zavoda, u dijelu „Digitalni sadržaji“, kao i na edukativnoj platformi Digitalna škola, na kojoj se može naći i nalazi mnogo drugih edukativnih materijala za djecu svih uzrasta.

Iz Ministarstva su saopštili da će ove godine u digitalnoj formi biti objavljene lektire Pinokio i Doživljaji mačka Toše.

Oni su kazali da su aktivnosti koje Zavod za udžbenike sprovodi proistekle iz Strategije digitalizacije obrazovanja do 2027. godine, kojom su definisane obaveze institucija obrazovanja u procesu dIgitalizacije obrazovnog sistema u Crnoj Gori, u cilju edukativnog usmjeravanja djece na digitalne sadržaje prilagođene njihovom uzrastu.

Navodi se da na projektu digitalizacije obrazovnih sadržaja, pored Zavoda i Ministarstva, radi i konsultantski tim sastavljen od pedagoga, psihologa i defektologa, koji ocjenjuju primjenjivost digitalnih sadržaja, odnosno prilagođenost uzrastu djece koja će ih koristiti.

„Uskoro će biti ponovo raspisan javni poziv za sadržaje koji će biti na neki način nastavak ovoga što Zavod za udžerbenike i nastavna sredstva predstavlja“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je u planu da se digitalizuje još nekoliko lektira.

Prema njihovim riječima, radiće se i na sadržajima iz oblasti medijske pismenosti, sprečavanja nasilja, kao i onih koji će biti namijenjeni djeci sa posebnim obrazovnim potrebama.

„Ovi sadržaji će se sukcesivno izrađivati, biće gotovi do kraja ove godine i biće dopuna štampanim udžbenicima“, kazali su iz Ministarstva.

Oni su istakli da će te dopune biti veoma korisne u savladavanju gradiva đacima, ali da neće dovoditi u pitanje postojanje štampanih udžbenika.

„Već će doprinijeti podizanju nivoa kvaliteta nastave u vaspitno-obrazovnom sistemu Crne Gore“, dodali su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su kazali da je Zavod u fazi istraživanja tržišta, nakon čega će se raspisati tender za nabavku platforme na kojoj će se, u dogledno vrijeme, naći digitalni udžbenici.

