Amandmanima se pokušava spriječiti politizacija

Podgorica, (MINA) – Amandmani koje je Crna Gora uputila predlagačima Rezolucije o Srebrenici, imaju za cilj da doprinesu otklanjanju iskrivljenih i pogrešnih interpretacija i spriječe nerazumijevanje i dalju politizaciju ovog pitanja, saopšteno je iz kabineta premijera Milojka Spajića.

Navodi se da su amandmani Crne Gore na Rezoluciju Međunarodni dan sjećanja i pomena genocida u Srebrenici 1995. su prihvaćeni što predstavlja veliki uspjeh crnogorske diplomatije i pobjedu za sve narode u regionu.

Podsjeća se da je Spajić, kazao i da je u konačnom tekstu suština amandmana sačuvana, i da vjeruje da je to dodatni doprinos regionalnom pomirenju i dobrom odnosu između Srba, Bošnjaka i svih drugih naroda na Balkanu.

“Amandmani koje je Crna Gora uputila predlagačima imaju za cilj da doprinesu otklanjanju iskrivljenih i pogrešnih interpretacija i spriječe nerazumijevanje i dalju politizaciju ovog pitanja”, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da je Crna Gora kroz intenzivnu diplomatsku korespondenciju i značajne napore uspjela da usaglasi dvije amandmanske formulacije kojima se nedvosmisleno ističe da je krivična odgovornost pod međunarodnim pravom individualizovana i ne može biti pripisana nijednoj etničkoj ili vjerskoj ili drugoj grupi ili zajednici u cjelini.

Ukazuje se da se amandmanima ističe da je nepokolebljiva posvećenost očuvanju stabilnosti i njegovanju jedinstva u različitosti u Bosni i Hercegovini.

“Napori i djelovanje naše diplomatije utemeljeni su isključivo na prijateljskom i pomiriteljskom pristupu. Uvjereni smo da rezultati koje postižemo, kako na unutrašnjem tako i na vanjskopolitičkom planu, jasno odražavaju našu proaktivnost i posvećenost napretku Crne Gore i cijelog regiona”, navodi se u saopštenju.

