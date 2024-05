Sjutra polufinalni mečevi završnog turnira Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Polufinalni mečevi završnog turnira Kupa Crne Gore za rukometaše biće odigrani sjutra u Bemaks areni, u Podgorici.

U 16 sati i 30 minuta rivali će biti Rudar i Budvanska rivijera Budva, dok je za 19 zakazan duel Lovćena i Budućnost Podgorice.

Bolji iz tih duela u utorak sastaće se u finalu, u 18 sati.

Istog dana biće odigrano i finalni duel rukometašica, između Budućnost Bemaksa i Rudara (15.30).

Trofeje će braniti Budvanska rivijera Budva i Budućnost Bemaks.

