Objavljen Barok, sedmi album Karadaglića

Podgorica, (MINA) – Sedmi album svjetski proslavljenog klasičnog gitariste iz Crne Gore, Miloša Karadaglića, pod nazivom Barok /Baroque/, objavljen je danas u CD i digital formatima.

Kako je saopšteno iz Karadaglićevog tima, proslavljeni umjetnik, koji predvodi preporod klasične gitare, počinje novo poglavlje u sjajnoj karijeri prvim albumom za Sony Classical.

“Radi se o izboru baroknih djela posebno aranžiranih za gitaru – solo i u saradnji s Džonatanom Koenom i njegovim ansamblom Arkanđelo”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je novi album, koji je bogato i raznoliko sazvežđe remek – djela baroknih kompozitora, prekretnica u impresivnoj svjetskoj karijeri Karadaglića.

Karadaglić je rekao da se sve što je naučio i doživio u dosadašnjem muzičkom životu, svi uticaji i razne muzičke tradicije, slivaju u novi album.

“Želio sam da prenesem novu viziju baroka, sa svom raznolikošću stilova i tekstura, a da pritom očuvam urođenu intimnost i tipičnu ljepotu zvuka gitare”, poručio je Karadaglić.

Album je dostupan na https://milos.lnk.to/baroque, a osim nevjerovatnih reakcija publike, već osvaja i kritičare širom svijeta.

U britanskom magazinu Gramophone objavljeno je da je “Barok” do sada najvirtuozniji album Karadaglića.

“Zapravo, on postavlja čuveno pitanje „Sonata, šta hoćeš od mene?“ i sluša odgovor prije nego što nam ga saopšti na najjasniji, najelegantniji i najdirljiviji način”, objavljeno je u magazinu Gramophone.

Kako je saopšteno, na albumu, osim Marčelovog, Karadaglić izvodi djela Domenika Skarlatija, Džordža Friderika Handela, Kuperina i drugih, ali i stavove iz Vivaldijevih djela “La Notte” i “L estro” Armonico“.

Navodi se da će Karadaglić djela iz „Baroka” izvesti u u novembru ove godine, u Karnegi holu u Njujorku, potom predstoji šest koncerata, od 14. do 21. januara, u Velikoj Britaniji, a na proljeće će uslijediti turneja u Sjevernoj Americi.

“Karadaglić je želio da posebno predstavi gitaru u širokom spektru evropskih uticaja, a ne samo u poznatijem španskom kontekstu. Ovdje je odabrao svjetlucava djela devet kompozitora, od kojih većina nikada prije nije svirana na solo gitari”, naglasili su izdavači.

Iz Karadaglićevog tima naveli su da Sony Classical ne krije zadovoljstvo zbog saradnje sa crnogorskim instrumentalistom, koji je svojim debi albumom bio 28 sedmica na vrhu liste klasične muzike u Velikoj Britaniji.

Karadaglić je, između ostalog, uvršten među šest najboljih klasičnih gitarista prošlog vijeka, prema BBC Music magazinu.

