Dubreta i Peković na SP u Abu Dabiju

Podgorica, (MINA) – Anto Dubreta i Jovana Peković predstavljeće crnogorski džudo na Svjetskom prvenstvu, koje je danas počelo u Abu Dabiju, saopšteno je iz Džudo saveza.

Pravo nastupa imali su takmičari koji su među prvih 100 na rang listi Svjetske džudo federacije po kategorijama, a to pravo iskoristilo je 658 takmičara iz 107 država.

Peković će se takmičiti u kategoriji do 78 kilograma, koja je na programu 22. maja.

Dan kasnije na tatami će Dubreta, u kategoriji preko 100 kiograma.

Prva protivnica crnogorske džudistkinje biće Belgijanka Veršhaera, dok će se Dubreta za prolazak u drugi krug boriti protiv Gruzijca Inaneišvilija.

Crnogorske džudiste u ABU Dabiju predvodi predsjednik Stručno trenerske komisije Ilija Vukotić.

